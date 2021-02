Maltempo:Puglia;allerta arancione per neve, anche in pianura

(ANSA) - BARI, 12 FEB - Allerta arancione per neve sulla Puglia Bradanica dalla mezzanotte di oggi per circa 30-48 ore, allerta gialla per neve sulla Puglia centrale adriatica e sui Bacini del Lato e del Lenne, allerta gialla per rischio idrogeologico e vento su tutta la regione. E' quanto prevede il bollettino meteo diramato dalla Protezione civile regionale. Il rischio neve è previsto a quote al di sopra dei 200-400 metri, in abbassamento fino a quote di pianura. Piogge e temporali sono previsti sulla Puglia settentrionale con quantitativi moderati.

Venti dal pomeriggio tendenti a forti nord-orientali con rinforzi fino a burrasca e raffiche di burrasca forte. (ANSA).