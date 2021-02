LezionidiStoria, il racconto de La presa del potere

(ANSA) - ROMA, 12 FEB - Dall'Olimpo degli dei alla Roma antica, da Maometto II a Giuseppe Mazzini e Fidel Castro, attraverso colpi di Stato e grandi ideali, scontri violenti e leader leggendari, in un racconto epico lungo i secoli che giunge fino all'età contemporanea: le #LezionidiStoria, il progetto ideato dagli Editori Laterza in coproduzione con la Fondazione Musica per Roma, ripartono il 7 marzo con un ciclo speciale intitolato "La presa del potere" che, fino al 16 maggio, sempre di domenica, attraverserà l'Italia toccando i palcoscenici di 10 teatri. Dopo l'interruzione dell'edizione 2019-20 per la pandemia, le lezioni, tutte introdotte da Paolo Di Paolo e tenute da importanti storici (da Andrea Carandini a Luciano Canfora), tornano con una nuova veste e saranno fruibili in streaming sulla piattaforma auditoriumplus.com. Coinvolta per il nuovo ciclo un'ampia rete di teatri: il viaggio storico inizierà il 7 marzo al Teatro Carcano di Milano, poi proseguirà all'Auditorium Parco Della Musica di Roma, al Regio di Torino, al Grande di Brescia, al Bellini di Napoli, al Petruzzelli di Bari, al Verdi di Firenze e al Verdi di Padova, per concludersi all'Arena del Sole di Bologna e al teatro Storchi di Modena. I biglietti si potranno acquistare a partire dal 15 febbraio, mentre le lezioni, dopo le prime visioni in programma nelle date indicate, saranno disponibili fino al 30 giugno. (ANSA).