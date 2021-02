Covid: sale Rt Puglia, ma è confermata zona gialla

(ANSA) - BARI, 12 FEB - Torna a crescere l'indice Rt in Puglia e a superare, seppure di poco, il valore limite di 1: significa che la corsa del Covid sta riprendendo e che la velocità di contagio sta aumentando. Secondo il rapporto dell'Istituto superiore della Sanità, infatti, l'Rt pugliese è pari a 1.05, situazione compatibile con uno scenario di tipo 2, in aumento rispetto alla settimana precedente. I dati si riferiscono alla settimana 1-7 febbraio, la Puglia, però, complessivamente, è stata inserita nella fascia di rischio "basso", quindi dovrebbe restare per un'altra settimana almeno in zona gialla. Oggi si è registrato un lieve calo dei nuovi positivi al Covid19, stabile invece il numero dei decessi. Su 10.141 tamponi sono stati rilevati 1.020 positivi, ieri su 10.372 erano emersi 1.248 contagiati. Dei nuovi positivi, 438 sono in provincia di Bari, 93 in provincia di Brindisi, 99 nella provincia Bat, 48 in provincia di Foggia, 83 in provincia di Lecce, 254 in provincia di Taranto, 2 residenti fuori regione, 3 provincia di residenza non nota. Sono stati registrati 33 decessi: 17 in provincia di Bari, 4 in provincia Bat, 5 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Lecce, 4 in provincia di Taranto. In totale dall'inizio della pandemia sono 3.554 le vittime. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.418.783 test, sono 88.325 i pazienti guariti, ieri erano 84.760 (+3.565). Di conseguenza anche i casi attualmente positivi flettono a 41.600, ieri erano 44.178 (-2.578). I pazienti ricoverati sono 1.596, in diminuzione rispetto ai 1.650 (-54) di ieri. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall'inizio dell'emergenza è di 133.479. Oggi, nel secondo giorno di prenotazione dei vaccini per gli over 80, si registrano ancora disagi: le farmacie sono state prese d'assalto e un po' ovunque ci sono file e attese; il portale Puglia Salute, invece, continua a funzionare a singhiozzo. Sino a ieri sera erano quasi 26mila le prenotazioni raccolte, il 10% degli aventi diritto, in meno di sei ore. Dal 22 febbraio inizieranno le inoculazioni agli over 80 verranno usati i sieri di Pfizer e Moderna, mentre per gli operatori scolastici è previsto l'impiego di AstraZeneca. (ANSA).