Sequestrati 10 mln a un imprenditore del settore rifiuti

(ANSA) - MATERA, 11 FEB - E' Michele Columella, di Altamura (Bari), l'imprenditore del settore dei rifiuti, molto noto in Basilicata e Puglia, al centro dell'operazione della Guardia di Finanza, coordinata dalla Procura della Repubblica di Matera, che ha portato al sequestro di beni per un valore totale di oltre dieci milioni di euro.

In particolare, gli investigatori hanno accertato che Columella ha "nel tempo posto in essere condotte di 'trasferimento' del proprio patrimonio personale a beneficio dei familiari e della ex moglie, pur risultando di fatto l'effettivo 'dominus' di tutto". In totale le persone coinvolte sono quattro. (ANSA).