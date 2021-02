Covid: in Puglia 33 morti e 1.248 positivi, il 12% dei test

(ANSA) - BARI, 11 FEB - Su 10.372 test per l'infezione da Covid-19 sono stati registrati oggi in Puglia 1.248 casi positivi, con un tasso di positività del 12,03% (rispetto al 10,1% di ieri). I decessi sono 33, contro i 25 di ieri.

I nuovi infetti sono così distribuiti: 431 in provincia di Bari, 157 in provincia di Brindisi, 58 nella provincia BAT, 216 in provincia di Foggia, 72 in provincia di Lecce, 304 in provincia di Taranto, 5 residenti fuori regione, 5 provincia di residenza non nota. I 33 decessi: 13 in provincia di Bari, 9 in provincia BAT, 3 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 6 in provincia di Taranto. I casi attualmente positivi sono 44.178. (ANSA).