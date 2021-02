Covid: Agenas, in Puglia 42% posti letto Medicina occupato

(ANSA) - BARI, 11 FEB - In Puglia torna a salire sopra la soglia critica l'occupazione dei posti letto di Medicina Covid: stando all'ultimo aggiornamento della rilevazione di Agenas, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, al 10 febbraio il 42% dei posti in "area non critica" (pneumologia, malattie infettive) è occupato da pazienti positivi al Coronavirus: si tratta di due punti percentuali oltre il limite del 40% fissato dal ministero della Salute. E' invece sotto la "soglia critica" del 30% l'occupazione dei posti nei reparti di terapia Intensiva: attualmente risulta essere pari al 29%.

(ANSA).