Covid: sale al 10,5% positività Puglia, 377 casi e 23 morti

(ANSA) - BARI, 08 FEB - Oggi in Puglia si registrano 377 nuovi casi, su 3.583 test per l'infezione da Covid-19, e 23 morti. Oggi, dunque, il tasso di positività torna a salire arrivando al 10,5%, mentre negli ultimi giorni era in discesa, in particolare ieri si attestava all'8,7% (9,42% sabato e 12,2% venerdì).

I 377 casi positivi oggi sono stati individuati 142 in provincia di Bari, 31 in provincia di Brindisi, 6 nella provincia BAT, 115 in provincia di Foggia, 61 in provincia di Lecce, 29 in provincia di Taranto. Sette casi di residenti fuori regione sono stati riclassificati e attribuiti.

I 23 decessi sono avvenuti 7 in provincia di Bari, 1 in provincia BAT, 8 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.378.491 test; 75.760 sono i pazienti guariti, 50.285 sono i casi attualmente positivi. (ANSA).