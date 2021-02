Covid: Fimmg Bari, tamponi a 12 giorni da prenotazione

(ANSA) - BARI, 08 FEB - "Abbiamo segnalazione di casi in cui la prenotazione per il primo tampone diagnostico di un caso sospetto, perché sintomatico e vaccinato contro l'influenza, ha restituito il primo appuntamento disponibile dopo 12 giorni. È chiaro che ci sia qualcosa che non funziona ed è bene che l'Asl Bari vi ponga subito rimedio". Lo dichiara Nicola Calabrese, segretario Fimmg Bari, commentando la comunicazione con cui la Asl Bari ha annunciato che il Dipartimento di prevenzione sta lavorando per implementare ulteriormente le prenotazioni di tamponi che i medici possono effettuare in tutte le postazioni attualmente disponibili. Secondo quanto riferisce la Fimmg Bari, i dati forniti dalla società che gestisce il sistema di prenotazione dei temponi "dicono che su un totale di 1602 richieste ricevute da GiavaCovid il primo febbraio, la disponibilità nell'agenda Asl era di 470 appuntamenti e che quindi la domanda è molto più alta dell'offerta di appuntamenti a disposizione". "Il fatto che l'Asl Bari intenda potenziare l'offerta di tamponi prenotabili da parte dei medici di medicina generale è una buona notizia", conclude Calabrese. (ANSA).