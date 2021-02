Covid: in Puglia 765 casi e 8 morti;positività scende a 8,7%

(ANSA) - BARI, 07 FEB - Oggi in Puglia sono stati registrati 765 casi, su 8.751 test per l'infezione da Covid-19, e 8 decessi. Il tasso di positività oggi è dell'8,7%, in discesa per il secondo giorno consecutivo: ieri, infatti, era del 9,42% e venerdì del 12,2%. Anche il numero dei decessi oggi è molto più basso: ieri 31 e oggi otto. I nuovi casi sono stati rilevati: 332 in provincia di Bari, 28 in provincia di Brindisi, 52 nella provincia BAT, 132 in provincia di Foggia, 75 in provincia di Lecce, 149 in provincia di Taranto, 1 caso di residenza non nota; 4 casi di residenti fuori regione sono stati riclassificati e attribuiti.

Gli 8 decessi sono avvenuti: 1 in provincia di Bari, 5 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Taranto.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1374908 test; 74.425 sono i pazienti guariti; 51.266 sono i casi attualmente positivi. (ANSA).