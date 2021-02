Ragazzini per noia sparano con arma a gas, minorenne ferita

(ANSA) - FRANCAVILLA FONTANA, 06 FEB - 'Per noia' avrebbero sparato dal balcone alcuni colpi con una pistola a gas, colpendo alla fronte una ragazzina che ha riportato ferite giudicate guaribili in 3 giorni: tre 14enni di Francavilla Fontana sono stati denunciati alla Procura per i minorenni dai carabinieri che hanno ricostruito questo ed un altro episodio.

Il primo risale al 28 gennaio quando il gruppetto avrebbe sparato numerosi pallini in plastica contro un'auto parcheggiata, provocando danni per circa 500 euro. Il secondo è avvenuto invece il 4 febbraio. Questa volta a usare la pistola sarebbero stati in due. Si erano ritrovati in casa di uno di loro per studiare. Hanno sparato contro le passanti, una delle quali è tata raggiunta alla fronte ed è stata poi curata in ospedale e dimessa con prognosi di 3 giorni. I carabinieri hanno sequestrato una pistola semiautomatica a gas, priva di marca e tappo rosso. (ANSA).