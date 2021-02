Migranti: 260 arrivi in Cara Bari, anche 18 bambini

(ANSA) - BARI, 06 FEB - Sono arrivate nella notte nel Cara di Bari 260 persone provenienti da Gambia, Senegal, Mali, Costa d'Avorio e Guinea, trasferite da Porto Empedocle dopo essere sbarcate da una nave quarantena e aver accertato il tampone Covid negativo.

Tra i migranti ci sono venti nuclei familiari con 18 bambini tra i 3 mesi e i 12 anni. Nelle prossime settimane si terranno le audizioni con le commissioni territoriali per i ricollocamenti. Questi migranti dovrebbero essere in gran parte destinati a Francia e Portogallo.

Attualmente nel Centro di accoglienza per richiedenti asilo di Bari-Palese ci sono 660 ospiti, tra i quali una quarantina di bambini. Per dare il benvenuto ai nuovi arrivati, questa mattina un funzionario della Prefettura ha accompagnato nella struttura alcuni volontari dell'associazione "Prima mamma" che hanno portato in dono giocattoli ai bambini. (ANSA).