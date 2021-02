Gallo: "Il Potenza ha le potenzialità per salvarsi"

(ANSA) - POTENZA, 06 FEB - "Il Potenza (serie C, girone C) ha le potenzialità per salvarsi": è il gioco di parole usato da Fabio Gallo, nuovo allenatore della squadra rossoblù, nella conferenza stampa di presentazione che si è tenuta nel pomeriggio nel ritiro di Picerno (Potenza) e a cui hanno partecipato anche il presidente Salvatore Caiata. Domani il Potenza - che è in piena zona play out - ospiterà il Foggia.

