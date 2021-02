Covid: stanza degli abbracci alla Casa di Riposo a Chieuti

(ANSA) - BARI, 05 FEB - Anche la Casa di Riposo "Maria Immacolata" di Chieuti offre adesso ai propri ospiti ed ai loro famigliari la possibilità di potersi riabbracciare, di ristringere un contatto fisico. Merito della stanza degli abbracci donata dalla Eceplast srl di Troia. La Casa di Riposo di proprietà dell'ASP Castiota e Corroppoli, gestita dalla cooperativa sociale Medtraining, ha messo a disposizione dei visitatori che vanno a trovare i propri cari un percorso riservato per accedere alla stanza degli abbracci, alla quale si arriverà solo dopo l'indispensabile triage e la dotazione dei dispositivi di protezione individuali La Casa di Riposo "Maria Immacolata" è una struttura residenziale destinata ad ospitare temporaneamente o permanentemente 21 anziani autosufficienti che per loro scelta preferiscono avere servizi collettivi anziché gestire in maniera autonoma la propria vita o che hanno dei condizionamenti di natura economica o sociale nel condurre una vita autonoma, ovvero sono privi di altro supporto familiare. (ANSA).