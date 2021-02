Covid: nel centro di Matera senza mascherina, dieci denunce

(ANSA) - MATERA, 05 FEB - Dieci persone sono state denunciate dai Carabinieri durante controlli effettuati nel centro storico di Matera per il rispetto delle misure anti-covid. In particolare, alcune delle persone denunciate non indossavano la mascherina. Le altre denunce sono state decise nei confronti di persone, provenienti dalla confinante Puglia, che si trovavano a Matera "senza giustificato motivo". (ANSA).