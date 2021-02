Calcio: Gallo è il nuovo allenatore del Potenza

(ANSA) - POTENZA, 05 FEB - Fabio Gallo è il nuovo allenatore del Potenza (serie C, girone C). L'ex allenatore della Ternana prende il posto di Ezio Capuano, esonerato ieri dopo essere a sua volta subentrato a Mario Somma. Il Potenza, che con 17 punti è in piena zona play out, domenica prossima, 7 febbraio, allo stadio Viviani ospiterà il Foggia. (ANSA).