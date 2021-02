Trasporti: nuovo volo Bari-Kiev dal 29/5 con SkyUp

(ANSA) - BARI, 04 FEB - Dal prossimo 29 maggio la compagnia low cost ucraina SkyUp attiverà il collegamento diretto tra Bari e Kiev. Il volo sarà operato con un B737 ogni martedì e sabato della settimana. "Per la prima volta in assoluto viene istituito un servizio di linea regolare tra Kiev e la nostra regione", dichiara Tiziano Onesti presidente di Aeroporti di Puglia. "Il nuovo volo segna un traguardo importante del progetto di espansione verso i Paesi dell'est, previsto dal nostro Piano strategico - prosegue - che la pandemia ha di fatto rallentato.

Tali aree, infatti, esprimono non solo un rilevante traffico 'incoming' ma sugellano il forte legame con la numerosa comunità ucraina presente in Puglia e nelle aree limitrofe. Il collegamento aereo rappresenta, inoltre, l'importante opportunità di garantire i flussi del turismo religioso determinati dal culto di San Nicola, la cui devozione è fortemente diffusa anche tra gli ortodossi ucraini".

I biglietti sono già in vendita sul sito del vettore https://skyup.aero/en/ con una tariffa a partire da 38 euro a tratta, bagaglio escluso. (ANSA).