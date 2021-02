Spaccio di droga tra Basilicata e Puglia, altri 4 arresti

(ANSA) - MATERA, 04 FEB - Altre quattro persone - due in carcere e due ai domiciliari, tutte residenti in provincia di Bari - sono state arrestate nei giorni scorsi dai Carabinieri nell'ambito dell'operazione antidroga "Coppia di regine", coordinata dalle Direzione distrettuali antimafia di Potenza e del capoluogo pugliese, sullo spaccio tra Irsina (Matera) e Gravina in Puglia (Bari).

Lo scorso 21 gennaio furono arrestate sette persone e altre 21 furono fermate: per queste ultime, il gip del Tribunale di Bari ha poi emesso 12 ordinanze di custodia cautelare in carcere e nove ai domiciliari. (ANSA).