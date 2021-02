Covid: in Puglia 1.044 nuovi casi (9,67% test) e 46 morti

(ANSA) - BARI, 03 FEB - Oggi in Puglia sono stati registrati 1.044 casi positivi su 10.793 test per l'infezione da Covid-19, con un tasso di positività del 9,67% (ieri era del 10,1% con 879 casi). Oggi, inoltre, Sono stati registrati 46 decessi (ieri 26).

I nuovi casi odierni sono stati rilevati 352 in provincia di Bari, 104 in provincia di Brindisi, 80 nella provincia BAT, 123 in provincia di Foggia, 83 in provincia di Lecce, 297 in provincia di Taranto. Un caso riguarda un residente fuori regione, altri 4 casi sono di provincia di residenza non nota.

I 46 decessi sono avvenuti 12 in provincia di Bari, 14 nella provincia BAT, 2 in provincia di Brindisi, 4 in provincia di Foggia, 8 in provincia di Lecce, 6 in provincia di Taranto.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.336.292 test; 70.194 sono i pazienti guariti; 51.715 i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 125.209. (ANSA).