Officina per smontaggio auto rubate,denunciato 52enne barese

(ANSA) - BARI, 02 FEB - Avrebbe allestito una officina meccanica per smontare auto rubate. Un incensurato 52enne di Bari è stato denunciato dai carabinieri per ricettazione. I militari lo hanno scoperto seguendo il segnale gps di una Fiat Panda che era stata rubata in una traversa di via Sparano di Bari qualche giorno fa. Quando sono riusciti a localizzare con esattezza il segnale, sono intervenuti e, nel capannone, hanno trovato altre tre auto oggetto di furto, una completamente smontata e le altre due in fase di smontaggio, un furgone rubato carico di materiale di ricambio e numerosi pezzi di veicoli, tra sportelli, sedili, specchietti retrovisori già accatastati e pronti per essere rivenduti o rimontati su altre auto.

Tutto il materiale rinvenuto e il capannone sono stati sottoposti a sequestro e l'uomo, che non è stato in grado di giustificarne la legittima provenienza, è stato deferito in stato di libertà. (ANSA).