Covid: 36 morti e 379 nuovi casi in Puglia (9,1% dei test)

(ANSA) - BARI, 01 FEB - Sono 36 i decessi per coronavirus e 379 i nuovi casi di infezione al Covid-19 rilevati nelle ultime 24 ore in Puglia su 4.122 test per l'infezione registrati, con una incidenza del 9,1% ieri era del 13%). Un numero molto più basso rispetto a ieri in termini percentuali ma anche assoluti, a causa del ridotto numero dei test che viene fatto nel week end.

Dei nuovi casi 126 sono in provincia di Bari, 36 in provincia di Brindisi, 19 nella provincia BAT, 85 in provincia di Foggia, 82 in provincia di Lecce, 32 in provincia di Taranto e 1 caso di residente fuori regione è stato riclassificato ed attribuito.

Delle vittime 12 vivevano in provincia di Foggia,11 in provincia di Bari, 8 in provincia di Taranto, 3 in provincia BAT, 2 in provincia di Brindisi.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.316.798 test; 67974 sono i pazienti guariti, 52084 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 123.286. (ANSA).