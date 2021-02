Cortina: danza aerea 'made' in Puglia inaugura mondiali Sci

(ANSA) - BARI, 01 FEB - Sarà uno spettacolare contributo quello che la Puglia porterà alla cerimonia di apertura dei Campionati mondiali di sci alpino di Cortina, in diretta su Rai due alle ore 18 di domenica 7 febbraio, trasmessi in mondovisione: due performance di danza aerea, in apertura e chiusura, saranno firmati da Elisa Barucchieri e la sua compagnia di danza ResExtensa, fondata a Bari nel 2005.

La cerimonia inaugurale vedrà anche la partecipazione di Gianna Nannini e Francesco Gabbani, e dell'attore Francesco Montanari. Ci saranno anche le performance sinestetiche del Carnevale di Venezia e vari altri momenti per omaggiare Cortina 'la Regina delle Dolomiti'.

Barucchieri nell'ambito degli sport invernali ha già partecipato alle cerimonie d'apertura delle XX Olimpiadi Invernali di Torino 2006 e della Coppa del Mondo di Sci Nordico di Trento 2013. E dopo due settimane di prove a Bari, la compagnia si sta trasferendo a Cortina per raggiungere il palco della cerimonia inaugurale allestito in Piazza Stazione (che non potrà ospitare pubblico).

"Quando il nostro progetto è stato scelto tra le proposte di varie compagnie nazionali e internazionali - racconta la coreografa - anche come unici professionisti della danza presenti, è facile immaginare la nostra enorme soddisfazione. Da un lato abbiamo subito voluto ricostruire in buona parte il magnifico staff tecnico-artistico del corteo storico nicolaiano; dall'altro, nella coreografia conclusiva, inserire una macchina scenica che è anche un simbolo iconografico di San Nicola", patrono di Bari.

Il primo momento coreografico è incentrato sull'adrenalina dello sciare, dall'attesa per la partenza alla forza sprigionata nelle paurose dinamiche e traiettorie della discesa libera; il secondo è un poetico omaggio alla magia della neve e alle fate della montagna. (ANSA).