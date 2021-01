Scuola: liceo Bari pubblica mappa presenze, 41% in aula

(ANSA) - BARI, 30 GEN - Una piantina della scuola con la disposizione delle aule, l'indicazione delle corrispondenti classi e i numeri dei presenti. E' l'iniziativa del liceo scientifico di Bari Gaetano Salvemini, che ha pubblicato su Facebook le piantine dei tre piani dell'istituto in vista della ripartenza delle lezioni in presenza a partire da lunedì 1 febbraio. Saranno 478 su 1.150 gli studenti che torneranno a scuola, il 41%, suddivisi in 39 classi mentre altre dieci seguiranno le lezioni completamente con la didattica digitale integrata.

In Puglia, infatti, gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado - come da ordinanza regionale - potranno tornare lunedì a seguire le lezioni in presenza fino al limite del 50% ma, come avviene già dall'inizio dell'anno scolastico per gli altri cicli di istruzione, alle famiglie è lasciata la libertà di scelta sulla didattica in presenza o quella digitale integrata a distanza.

La stima della frequenza in presenza si aggira in Puglia intorno al 20%, con circa l'80% quindi che ha deciso di restare a casa. I numeri del liceo Salvemini si attestano ben oltre la media. Ci sono classi dove è prevista la presenza di un solo alunno ma anche altre quasi al completo, fino a 26 studenti.

