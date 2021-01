Comuni: Bari, parte sportello virtuale,appuntamenti in video

(ANSA) - BARI, 30 GEN - Da lunedì prossimo, 1° febbraio, sarà disponibile lo Sportello virtuale del Comune di Bari che consentirà ai cittadini di interloquire in videochiamata con gli uffici di diverse ripartizioni e accedere a una serie di servizi direttamente da casa, prenotando il proprio appuntamento attraverso un form.

In questa prima fase di sperimentazione - riferisce una nota - sarà possibile prenotare il proprio incontro con : URP - ufficio relazioni con il pubblico per i servizi di informazione generale e orientamento; Ripartizione Tutela Ambiente, Sanità e Igiene per i servizi; sistemi di evacuazione fumi per attività di ristorazione - SCIA ambientale; gestione di acque reflue domestiche e assimilate - autorizzazioni; Ripartizione Urbanistica ed Edilizia privata per i servizi; SUE - Sportello unico per l'edilizia; Piani di lottizzazione; Paesaggio; Controllo del territorio e abusivismo edilizio.

Il form per prenotare un appuntamento con gli operatori dello Sportello virtuale è disponibile al link sportellovirtuale.comune.bari.it.

"Con l'avvio dello Sportello virtuale da un lato proseguiamo nel percorso di dematerializzazione dei procedimenti amministrativi che il Comune di Bari ha intrapreso da alcuni anni - commenta l'assessore all'Innovazione tecnologica Eugenio Di Sciascio -, dall'altro ottemperiamo alle prescrizioni previste nei Dpcm e relativi Decreti legge susseguitisi in questi mesi per ridurre i rischi di contagio legati alla compresenza di più persone negli uffici pubblici, a tutela della salute tanto dei dipendenti comunali quanto dei cittadini". (ANSA).