Petruzzelli: Family concert in diretta streaming il 31/1

(ANSA) - BARI, 29 GEN - Nuovo appuntamento con i Family Concert in diretta streaming dal Teatro Petruzzelli: domenica 31 gennaio alle 18.00 il maestro Vincenzo Perrone dirigerà l'Orchestra del Teatro. Il programma propone Introduzione al Balletto, dall'opera "Enrico VIII" di Camille Saint-Saëns, Pas de six, dall'opera "Guglielmo Tell" di Gioachino Rossini, Danze popolari rumene, per piccola orchestra, BB 76 di Béla Bartók, Danze di Galànta di Zoltàn Kodàli, Danze ungheresi, n.1 e n. 5 di Johannes Brahms, Danze slave, n. 2 e n. 8 di Antonín Dvořák.

Il concerto la cui realizzazione in streaming è a cura di International Sound in collaborazione con Filippo Lattanzi, sarà trasmesso sulle piattaforme digitali del Teatro (il canale Youtube Fondazione Petruzzelli, la pagina facebook ufficiale Fondazione Teatro Petruzzelli e il sito www.fondazionepetruzzelli.it) e resterà disponibile per un mese dalla data di pubblicazione. (ANSA).