Covid: Puglia, 24 morti e 1.069 positivi, il 12,2% dei test

(ANSA) - BARI, 29 GEN - Su 8.775 test per l'infezione da Covid-19 sono stati registrati oggi in Puglia 1.069 casi positivi, con un tasso di positività del 12,2%, stabile rispetto ai ieri (12,3%). I nuovi infetti sono: 344 in provincia di Bari, 92 in provincia di Brindisi, 111 nella provincia BAT, 244 in provincia di Foggia, 166 in provincia di Lecce, 111 in provincia di Taranto, 2 residenti fuori regione. 1 caso di provincia di residenza non nota è stato riclassificato e attribuito.

Sono stati registrati 24 decessi: 8 in provincia di Bari, 6 in provincia di Foggia, 8 in provincia di Lecce, 2 in provincia di Taranto. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.294.800 test. I casi attualmente positivi sono 52.278. (ANSA).