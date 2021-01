Zaki: prorogata scadenza contest 'Free Patrick' al 29/1

(ANSA) - BARI, 27 GEN - C'è ancora tempo per presentare un poster (formato 50x70 centimetri) in favore della liberazione di Patrick Zaki, il giovane studente dell'Università di Bologna detenuto da quasi un anno in Egitto per il suo lavoro in favore dei diritti umani e per le opinioni politiche espresse sui social media. La scadenza del contest 'Free Patrick Zaki, prisoner of conscience' è stata prorogata di 24 ore (con nuova scadenza alle 23:59 di venerdì 29 gennaio). L'iniziativa è ideata da Amnesty International Italia e dal festival Conversazioni sul futuro dell'associazione leccese 'Diffondiamo idee di valore', in collaborazione con il Festival dei Diritti Umani di Milano e l'Associazione Articolo 21.

Dieci poster verranno selezionati da una giuria internazionale e saranno poi affissi a partire dal 7 e 8 febbraio - anniversario del primo fermo e della convalida dell'arresto - a Bologna (che ha conferito la cittadinanza onoraria allo studente), Lecce, Bari, Brindisi, Napoli, Palermo, Taranto, Torino e nelle altre città e nei luoghi pubblici e privati che aderiranno all'iniziativa.

Sono infatti tante le realtà, le associazioni e le personalità del mondo della cultura e dello spettacolo che in qualche modo stanno sostenendo il contest anche attraverso tanti messaggi e condivisioni social. Un messaggio è arrivato anche dallo staff di 'Gemma', il master dell'Università di Bologna che Patrick Zaki frequentava: "Patrick - si legge nel messaggio - è un ragazzo solare, gentile, generoso e soprattutto aperto verso gli altri e rispettoso delle differenze. Il suo impegno per i diritti civili, per la cultura delle diversità e dell'inclusione, il suo sostegno verso chi è più debole e marginalizzato, è per noi un esempio di valore, che, insieme al pensiero critico e alla libertà di espressione e al rispetto delle diversità, crediamo debba guidare le nostre azioni". Info: 'conversazionisulfuturo.it'.

