Covid:Puglia, 30 morti e 1.233 nuovi casi, il 10,4% dei test

(ANSA) - BARI, 27 GEN - Ci sono stati 30 decessi e 1.233 nuovi casi di positivi al covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Puglia, su 11.802 test, con un tasso di positività del 10,4% in rialzo rispetto all'8,4% di ieri. Dei nuovi casi 459 sono in provincia di Bari, 203 in provincia di Taranto, 194 in provincia di Foggia, 144 in provincia di Lecce, 124 nella provincia BAT, 108 in provincia di Brindisi, 2 residenti fuori regione. 1 caso di provincia di residenza non nota è stato riclassificato e attribuito. Undici delle vittime vivevano nel barese, 8 in provincia di Foggia, 4 in provincia di Taranto, 3 in provincia BAT, 2 in provincia di Brindisi, e 2 in provincia di Lecce.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.276.613 test, 62.204 sono i pazienti guariti, 53.443 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 118.739.

