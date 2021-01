Covid: 995 nuovi positivi e 30 morti in Puglia

(ANSA) - BARI, 26 GEN - Oggi martedì 26 gennaio in Puglia sono stati registrati 995 casi positivi su 11.790 test per l'infezione da Covid-19, con un tasso di positività dell'8,43%, di nuovo in discesa dopo alcuni giorni in cui era tornato a due cifre.

Sono 30 i decessi: 11 in provincia di Bari, 6 nel Foggiano e altri 6 nel Tarantino, 4 nella provincia Bat, 2 nel Leccese, 1 nel Brindisino.

I nuovi casi positivi sono 272 in provincia di Bari, 246 in provincia di Taranto, 163 in provincia di Lecce, 121 in provincia di Foggia, 97 in provincia di Brindisi, 82 nella provincia Bat, 9 residenti fuori regione, 5 casi di residenza non nota.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.264.811 test.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 117.506; sono 60.729 i pazienti guariti e 53.715 i casi attualmente positivi.

