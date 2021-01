++ Bambino morto: pm indaga per istigazione al suicidio ++

(ANSA) - BARI, 26 GEN - La Procura di Bari ha formalmente aperto un fascicolo per istigazione al suicidio contro ignoti per la morte di un bambino di 9 anni trovato ieri pomeriggio impiccato in casa a Bari. L'ipotesi di reato formalizzata dai magistrati è un atto dovuto per disporre i necessari accertamenti tecnici. A quanto si apprende, da una prima verifica informale sui dispositivi elettronici non emergerebbero elementi che colleghino l'episodio a giochi on line o a social.

Nelle prossime ore sarà conferito al medico legale Antonio De Donno l'incarico per l'autopsia. (ANSA).