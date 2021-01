Smaltimento illecito rifiuti e ricettazione, denunciato

(ANSA) - BARI, 25 GEN - I carabinieri hanno denunciato un 37enne, titolare di un'autodemolizione a Binetto (Bari), e sequestrato un'area di circa cinquemila metri quadrati adibita a deposito di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.

Nell'area in questione, antistante l'attività di demolizioni, erano tra l'altro parcheggiati numerosi veicoli fuori uso mai bonificati. In un furgone Fiat Ducato i carabinieri hanno trovato sei motori completi dei quali il commerciante non sapeva giustificarne il possesso.

Infine è stata accertata la presenza di impianti di videosorveglianza non autorizzati.

Per l'autodemolitore è scattata la denuncia per ricettazione, gestione illecita di rifiuti, deposito incontrollato di rifiuti, installazione non autorizzata di impianti audiovisivi. Il 37enne è stato anche multato per circa 1.550 euro.

L'area interessata dal deposito incontrollato dei rifiuti è stata sottoposta a sequestro preventivo, così come il furgone ed i motori ivi contenuti. (ANSA).