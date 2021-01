Scuola: Puglia, superiori in presenza al 50% da febbraio

(ANSA) - BARI, 22 GEN - Dal 25 al 30 gennaio in Puglia tutti gli studenti delle scuole superiori svolgeranno le lezioni con la didattica digitale, mentre gli alunni delle scuole elementari e medie, nonché i bimbi della scuola dell'infanzia, proseguiranno con la didattica in presenza con possibilità per i genitori di chiedere la didattica a distanza.

Dal primo febbraio e sino al 6 febbraio, invece, i ragazzi delle superiori potranno tornare a svolgere le lezioni in presenza, ma con il limite del 50% di presenza di studenti in ogni istituto. E' quanto dispone la nuova ordinanza regionale firmata dal presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano.

(ANSA).