Acquedotto Puglia dà l'ok a 1 mld investimenti fino al 2023

(ANSA) - BARI, 22 GEN - Il Consiglio di amministrazione dell'Acquedotto pugliese ha approvato un piano di investimenti del valore di un miliardo fino al 2023. Tra gli interventi più rilevanti - informa una nota - quelli di sostituzione e potenziamento delle reti per ridurre le perdite e ottimizzare le pressioni idriche (denominati Risanamento Reti 3, 4 e 5) per 82 milioni di euro, il potenziamento ed adeguamento del processo depurativo per oltre 100 impianti della Puglia per un importo di circa 500 milioni di euro a quadro economico, e la realizzazione di serre solari per l'essicamento dei fanghi per un valore di 105 milioni a quadro economico.

"Questo nuovo ciclo di investimenti - ha dichiarato Raffaele Piemontese, vicepresidente e Assessore al Bilancio della Regione Puglia - conferma le funzioni strategiche che annettiamo al governo efficiente della risorsa idrica. Dalla nostra, abbiamo tutta l'Unione europea che ci incita a essere protagonisti della transizione verde che, in concreto, significherà fare dell'uso dell'acqua un caposaldo dell'economia circolare".

"Il piano investimenti 2020-2023 - ha commentato Simeone di Cagno Abbrescia, presidente di Acquedotto Pugliese - testimonia la volontà di Acquedotto Pugliese e della Regione Puglia di proseguire nel percorso di crescita intrapreso, con importanti ricadute sul territorio servito. Un ruolo fondamentale lo riveste il costante processo di innovazione e digitalizzazione che consente ad Aqp di pensare sempre più in grande, per rendere sempre più efficiente l'azienda e il suo rapporto con i cittadini serviti".

Il piano approvato da Acquedotto Pugliese è stato redatto in funzione degli obiettivi definiti dall'Ente d'ambito (Autorità Idrica Pugliese) che su tali basi predispone il Piano delle Opere Strategiche (Pos) e il Programma degli Interventi (Pdi) 2020-2023. (ANSA).