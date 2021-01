Teatro: Cavalli legge online con il ministro Provenzano

(ANSA) - CORATO (BARI), 19 GEN - Giulio Cavalli legge la sua 'Disperanza' in una diretta online con il ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano, per riaprire un teatro, quello di Corato (Bari), nonostante la pandemia e l'assenza di pubblico in platea, in un appuntamento che celebra i 60 anni della nascita di Guglielmo Minervini, voluto dall'omonima Fondazione pugliese.

L'evento si chiama "Viaggiare senza biglietto" ed è in programma sulla pagina Facebook della Fondazione alle 19 del 22 gennaio, giorno del compleanno di Minervini che, morto nel 2016, è stato tra l'altro assessore regionale tra i protagonisti della 'rivoluzione gentile' di Nichi Vendola in Puglia.

La presenza del ministro Provenzano è annunciata perché "abbiamo deciso di parlare di Sud e di giovani, i due temi che hanno riempito gran parte della vita politica e intellettuale di Guglielmo", spiega la Fondazione in una nota: "A fare gli onori di casa sarà il sindaco di Corato, Corrado De Benedittis, e interverranno Maria Turtur, presidente della Fondazione Minervini e Andrea Colasuonno, giornalista e autore. L'attore e scrittore Giulio Cavalli aprirà e chiuderà l'evento con letture tratte da Disperanza, suo ultimo libro, una riflessione sulla nostra società che ci spinge verso la luce prendendo le mosse dalle tenebre, una cassetta degli attrezzi per continuare a sperare". Insomma, conclude la nota, "una serata per chi viaggia scomodo, senza posti riservati, senza certezze. E comunque viaggia". (ANSA).