Covid: 850 nuovi positivi e 16 decessi in Puglia

(ANSA) - BARI, 19 GEN - Oggi in Puglia sono stati registrati 850 casi positivi su 12.422 test per l'infezione da Covid-19, con un tasso di positività che, normalmente a due cifre, precipita al 6,84%. I decessi sono 16.

I nuovi positivi sono stati rilevati 371 in provincia di Bari, 207 in provincia di Taranto, 85 in provincia di Lecce, 77 nella provincia Bat, 70 in provincia di Foggia, 41 in provincia di Brindisi; 1 residente fuori regione è stato attribuito.

I decessi sono 11 in provincia di Bari, 3 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Brindisi, 1 in provincia di Taranto; 1 deceduto della provincia Bat è stato riclassificato e attribuito.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.197.220 test e sono 52.598 i pazienti guariti. Il totale dei casi Covid in Puglia è di 110.681 e sono 55.191 i casi attualmente positivi. (ANSA).