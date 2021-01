ANSA-IL-PUNTO/COVID: Puglia potenzia posti letto Intensiva

(ANSA) - BARI, 19 GEN - Dopo la consegna, sabato scorso, al Policlinico di Bari dell'ospedale Covid da 154 posti letto, oggi, alla presenza del governatore Michele Emiliano, a Lecce sono stati attivati altri 16 posti di terapia intensiva riservati all'emergenza sanitaria. Prosegue, quindi, il potenziamento della rete ospedaliera e domani sarà inaugurata al Dimiccoli di Barletta la piastra rianimatoria con ulteriori 23 posti letto. Tutto questo avviene in previsione di una terza ondata di contagi, ma intanto, per la prima volta da novembre, calano in maniera consistente ricoveri e percentuali di positivi su tamponi effettuati: il numero dei pazienti ricoverati negli ospedali è sceso sotto i 1.500, per la precisione sono 1.496 i pugliesi contagiati dal Coronavirus assistiti nelle strutture sanitarie. E con 1.155 guariti in più rispetto a ieri, i negativizzati passano a 52.598. Oggi sono 850 i nuovi positivi al Covid su 12.422 test effettuati, quindi il tasso di positività che, normalmente è a due cifre, è precipitato al 6,84%. Dei nuovi positivi, 371 sono in provincia di Bari, 41 in provincia di Brindisi, 77 nella provincia Bat, 70 in provincia di Foggia, 85 in provincia di Lecce, 207 in provincia di Taranto. Un caso di residente fuori regione è stato riclassificato e attribuito. Sono stati registrati 16 decessi: 11 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 3 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Taranto. Un deceduto della provincia Bat è stato riclassificato e attribuito. Ieri i morti erano stati 10 in più. In totale i decessi nella regione sono complessivamente 2.892. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.197.220 test. Sono 52.598 i pazienti guariti e 55.191 i casi attualmente positivi (ieri 55.512).

Nelle scuole, però, a due giorni dalla ripresa delle lezioni in presenza, si registrano i primi contagi: sia a Bari che a Trepuzzi (Lecce) sono stati registrati dei casi che hanno portato alla chiusura di due istituti. Sul fronte dei vaccini anti Covid, invece, ad oggi sono 93.325 i vaccini consegnati alla Puglia da Pfizer, di questi 64.079 sono stati già somministrati, il 68,7% del totale. La Puglia, quindi, ha una scorta di quasi 30mila vaccini. (ANSA).