Scuola:ordinanza Puglia,Did a richiesta a elementari e medie

(ANSA) - BARI, 16 GEN - Dal 18 al 23 gennaio 2021 in Puglia, l'attività didattica per i servizi educativi per l'infanzia, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione si svolgerà in presenza, ma per il primo ciclo di istruzione le famiglie potranno optare per la didattica digitale integrata, chiedendone l'attivazione alle scuole: è quanto viene riportato nell'ordinanza numero 14 firmata questa mattina dal governatore Michele Emiliano.

"Agli studenti che - si legge nel documento - hanno chiesto la didattica digitale integrata, non può essere imposta la didattica in presenza. Tale scelta è esercitata una sola volta e per l'intero periodo di vigenza della presente ordinanza, salvo deroga rimessa alle valutazioni del dirigente scolastico".

Per quanto riguarda le superiori, invece, si proseguirà con la Did al 100%: "Resta sempre garantita - si legge nell'ordinanza - la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali". (ANSA).