Covid: Emiliano inaugura l'ospedale alla Fiera del Levante

(ANSA) - BARI, 16 GEN - L'ospedale Covid nella Fiera del Levante di Bari è "un perno fondamentale del piano pandemico permanente della Regione Puglia, nulla di questo investimento andrà perso dopo l'emergenza": lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, durante l'inaugurazione della nuova struttura ospedaliera.

Si tratta di un "dispositivo di sicurezza multiuso - ha aggiunto - nasce perché non sappiamo se ci sarà terza ondata. La seconda ondata - ha ricordato - è stata 20 volte superiore rispetto a quella di marzo e aprile. Una seconda ondata affrontata con una perfetta organizzazione, nonostante tutti i limiti. Abbiamo avuto certamente moltissimi problemi, ma tutto oggi è a regime ed è suscettibile di rafforzamento. Avevamo una necessità, potenziare i posti letto nonostante i 2500 posti letto già a disposizione. Questa è una struttura a disposizione della Puglia, noi in estate avevamo proposto di fare 3 strutture Covid ma il ministero della Salute ci disse no". (ANSA).