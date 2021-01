Cinema: Ilva, in uscita il corto 'Papà uccidi il mostro'

(ANSA) - TARANTO, 13 GEN - E' in uscita il cortometraggio "Papà uccidi il mostro", diretto e interpretato dall'attore pugliese Fabio Vasco e liberamente ispirato ad una storia vera e ai problemi ambientali e sanitari legati alle emissioni dell'Ilva. In particolare è dedicato al piccolo Federico di Taranto, morto nel 2014 per un neuroblastoma. Nato da una idea di Fabio Vasco, con la sceneggiatura scritta da Antonio Mocciola, il corto è prodotto da Mag-Movimento artistico giovanile con il patrocinio di Apulia Film Commission e distribuito da Premiere Film. Il lavoro è stato presentato a vari festival cinematografici nazionali e internazionali.

"Fabio Vasco - è detto nella nota di presentazione - racconta il dramma di un uomo e del suo bambino, specchio di quello di intere generazioni di operai, illusi e delusi dal miracolo industriale delle acciaierie italiane. Una storia d'amore, tra le fiamme degli altiforni, cornice infernale e crudele di mille vite sacrificate. Un corto breve, violento e abbacinante come un fulmine".

Il piccolo Federico aveva provato a disegnare le ciminiere del Siderurgico con la scritta: "Papà uccidi il mostro". Suo padre quel foglio l'aveva trovato accanto al figlio dormiente.

Dopo la morte del bambino, che in tanti a Taranto mettono in relazione all'inquinamento prodotto dall'Ilva, suo padre inviò quel disegno a una delle attiviste che lo ha ripubblicato a distanza di anni su Facebook. "C'è un solo modo - ha scritto l'ambientalista - per ricordare Federico e tutti i bambini messi sull'altare del profitto: lottare, lottare ancora e resistere".

