ANSA-IL-PUNTO/COVID In Puglia crescono contagi e ricoveri

(ANSA) - BARI, 11 GEN - Nella settimana appena conclusa (3-10 gennaio), in Puglia c'è stato un aumento superiore al 10% di nuovi casi Covid rispetto ai 7 giorni precedenti, passando da una media di 1.028 contagi al giorno a 1.137. Resta, però, invariata la percentuale media dei tamponi positivi rispetto a quelli eseguiti, ferma al 13,7%. Oggi in Puglia sono stati registrati 622 positivi su 3.577 test, con un tasso di positività del 17,38%, in aumento rispetto a ieri (13,6%) e superiore alla media della settimana scorsa.

I nuovi positivi sono 228 in provincia di Bari, 146 nel Foggiano, 106 nella provincia Bat, 84 nel Leccese, 39 nel Brindisino, 18 nel Tarantino, 1 residente fuori regione. I decessi sono 10 nel Foggiano, 8 in provincia di Bari, 4 nel Leccese, 2 nella provincia Bat, 1 ciascuno nelle province di Brindisi e Taranto. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.122.582 test e sono 44.604 i pazienti guariti. Il totale dei casi Covid in Puglia è di 102.235 e sono 54.933 i casi attualmente positivi. Per il terzo giorno consecutivo aumentano i ricoveri Covid: dai 1.540 di ieri, oggi sono 1.557.

Nel pomeriggio è stata poi consegnata la terza tranche dei vaccini anti-Covid, circa 29mila dosi Pfizer. Complessivamente, quindi, in Puglia sono stati distribuite circa 77mila dosi.

Secondo l'ultimo dato disponibile sul sito del ministero della Salute, aggiornato alle 22.41 di ieri, sono 36.383 i vaccinati pugliesi.

E da oggi anche i medici di famiglia possono compiere il 'contact tracing', individuando casi sospetti e prenotando il tampone molecolare o antigenico, a seconda delle situazioni. I tamponi verranno effettuati sempre dalle Asl e dai dipartimenti di Prevenzione, mentre i medici di base e i pediatri di libera scelta potranno eseguire nei loro studi o in strutture messe a disposizione dalle aziende sanitarie i test rapidi ai contatti stretti asintomatici al termine della quarantena di 10 giorni.

