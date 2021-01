Maltempo: Coldiretti, temporali non stop e frane in Puglia

(ANSA) - BARI, 10 GEN - "Temporali non stop in Puglia per la nuova ondata di maltempo che ha investito la regione dove i forti temporali con precipitazioni intense rischiano di provocare danni poiché i terreni non riescono ad assorbire la pioggia che cade violentemente e scardina i campi provocando frane e smottamenti. Mentre a causa delle reti colabrodo viene disperso un litro di acqua su due". E' quanto afferma Coldiretti Puglia, mentre l'Anas comunica che a causa di un movimento franoso che ha interessato la carreggiata, la statale 90 'delle Puglie' è provvisoriamente chiusa al traffico all'altezza di Orsara di Puglia (km 48,300), in prossimità del confine regionale con la Campania: il traffico nelle due direzioni è indirizzato sulla rete locale. La circolazione sarà ripristinata una volta ristabilita la sicurezza per l'utenza in transito. (ANSA).