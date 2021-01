Crollo palazzina disabitata: chiusa area, rischio cedimenti

(ANSA) - BARI, 10 GEN - Sono ancora in corso le attività di messa in sicurezza della palazzina disabitata crollata ieri sera nel centro di Modugno (Bari). E' stato confermato che nessuno è rimasto ferito. L'intera area è stata transennata e il sindaco Nicola Bonasia ha firmato un'ordinanza vietando la circolazione dei pedoni, la circolazione e la sosta per tutti i veicoli nelle strade adiacenti l'edificio. Il primo cittadino ha anche annunciato la mappatura degli immobili in stato di degrado e un piano di incentivi per "ammodernare e rendere sicuro il patrimonio edilizio della nostra città".

"Le cause del crollo - fa sapere il sindaco - sono ancora in fase di accertamento. A seguito dei sopralluoghi e delle verifiche si è constatata la quasi totale distruzione della struttura portante, dei muri perimetrali e dei solai dell'immobile. Il tetto è crollato rendendo la parte superiore del fabbricato priva di qualsiasi 'coronamento statico' che potesse garantire la stabilità e la sicurezza dei muri perimetrali, fatiscenti e pericolanti, le cui condizioni deteriorate abbinate alle avverse condizioni climatiche, potrebbero essere causa di ulteriori crolli e fattore di enorme pericolo per incolumità e sicurezza delle persone". "Posso fortunatamente confermare - evidenzia - che nessuno è rimasto coinvolto nel crollo, ci sono solo danni materiali. L'edificio era completamente disabitato, così come fortunatamente anche quello vicino". "L'accaduto - prosegue Bonasia - impone un'attenta riflessione sul grado di sicurezza del nostro patrimonio immobiliare, cominciando da una rapida e completa mappatura degli immobili in stato di degrado e da un successivo piano generale di rinnovamento e riqualificazione degli stessi fabbricati, per i quali sussistono precisi obblighi di cura e manutenzione da parte dei soggetti proprietari". (ANSA).