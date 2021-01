Rogo ex liceo Bari abitato da migranti, tavolo in Prefettura

(ANSA) - BARI, 07 GEN - E' stata un riunione interlocutoria quella convocata in Prefettura a Bari per stabilire cosa ne sarà dell'ex liceo Socrate di Bari, dove risiedono un centinaio di migranti e dove il 22 dicembre scorso è scoppiato un piccolo incendio a seguito del quale i vigili del fuoco hanno dichiarato la struttura inagibile.

Al termine dell'incontro convocato dalla prefetta Antonella Bellomo con tutti i firmatari del protocollo d'intesa sottoscritto nel 2014 per l'autorecupero dell'immobile, Regione Puglia, Comune di Bari, ex Iacp, Politecnico, Formedil, associazione "Ingegneria senza frontiere" e associazione Socrate, il tavolo si è aggiornato tra 8 giorni. Nell'ambito della riunione il Comune ha espresso la disponibilità a portare avanti il protocollo e nei prossimi giorni i tecnici comunali con quelli dell'associazione proveranno ad individuare la soluzione migliore per intervenire sulla struttura. Il sindaco Antonio Decaro ha inoltre ribadito la disponibilità ad accogliere temporaneamente la comunità dei migranti in altre strutture. (ANSA).