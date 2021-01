Covid: in Puglia balzo dei guariti, +1.123 in 24 ore

(ANSA) - BARI, 07 GEN - Crescono di poco i ricoveri Covid in Puglia, oggi sono 1.544 i pazienti nelle strutture sanitarie rispetto ai 1.536 di ieri; mentre ad aumentare sensibilmente è il numero dei guariti, sono 1.123 i pugliesi che si sono negativizzati nelle ultime 24 ore. Gli attualmente positivi scendono a 53.541. Oggi sono stati registrati 657 nuovi casi positivi su 3.176 test per l'infezione da Covid-19, con un tasso di positività del 20,68%. Ci sono stati anche 21 decessi. Il maggior numero dei contagi è stato registrato in provincia di Bari con 170 nuovi casi, 137 in provincia di Foggia, 129 in provincia di Taranto, 95 in provincia di Brindisi, 81 in provincia di Lecce, 50 nella Bat, 5 casi di provincia di residenza non nota sono stati riclassificati e attribuiti. Dei 21 decessi, 6 sono stati in provincia di Bari, 7 nella Bat, 1 in provincia di Brindisi, 3 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Taranto. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.088.595 test, 41 .468 sono i pazienti guariti. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 97.603.

A fornire una lettura dei dati aggregati relativi all'ultima settimana è, però, la fondazione Gimbe che ha svolto un monitoraggio dal 29 dicembre al 5 gennaio e ha rilevato che il rapporto tra tamponi effettuati e quelli positivi è cresciuto, attestandosi al 34,1%, contro una media italiana del 30,4%.

Intanto, prosegue la campagna vaccinale anti Covid, l'Asl Bari oggi è partita con le somministrazioni anche ai medici di base e pediatri di libera scelta. Il primo punto vaccinale a livello distrettuale è stato allestito a Putignano dove sono state fatte le vaccinazioni destinate al personale sanitario e amministrativo, a medici convenzionati, medici di Medicina generale, Usca, operatori 118, pediatri di libera scelta, operatori del servizio Scap, di continuità assistenziale, dell'assistenza domiciliare e del front office. (ANSA).