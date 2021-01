Migranti: befana porta calze a 24 bambini in Cara Bari

(ANSA) - BARI, 06 GEN - La befana ha portato calze con dolciumi ai 24 bambini, tra i 9 mesi di età e i 10 anni, ospiti del Centro accoglienza per richiedenti asilo (Cara) di Bari-Palese, arrivati nella struttura il 29 dicembre dopo essere sbarcati da una 'nave quarantena'. La cooperativa Auxilium che gestisce la struttura ha organizzato l'iniziativa coinvolgendo i nuclei familiari con minori provenienti da Costa d'Avorio, Guinea, Somalia e Tunisia. "Nonostante questo momento difficile, abbiamo voluto regalare un momento di gioia ai nostri bambini" ha detto il direttore del Cara, Michele Di Lorenzo.

Attualmente il Centro di accoglienza è Covid free, grazie ad un'organizzazione che da marzo 2020, quando è cominciata l'emergenza sanitaria, ha differenziato spazi e percorsi consentendo ai pochi casi positivi, 16 in totale in dieci mesi, di essere isolati in un'ala separata e gestita da personale sanitario. Nella struttura ci sono oggi 501 ospiti di 29 nazionalità e 28 nuclei familiari, con prevalenza di ivoriani.

