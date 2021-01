Truffa su compravendite auto, denunciata 56enne a Bari

(ANSA) - BARI, 05 GEN - Una 56enne originaria della provincia di Varese e domiciliata a Bari è stata denunciata dalla Polizia dopo essere stata sorpresa in procinto di incassare, in un ufficio postale del quartiere Poggiofranco del capoluogo pugliese, tre titoli di credito del valore di 999 euro ognuno, risultate frutto di varie truffe per false compravendite di auto e moto effettuate online.

Gli agenti sono intervenuti dopo la segnalazione del direttore "perplesso sull'atteggiamento della utente mentre svolgeva un'operazione ad uno sportello".

A carico della donna sono risultati numerosi precedenti penali per truffa, all'esito di una perquisizione domiciliare, è stato trovato e sequestrato un altro titolo dell'importo di 2 mila euro, oltre a vari documenti contabili relativi ad altri versamenti e stipule di prestiti e contratti finalizzati presso altrettanti istituti bancari e finanziari.

Al termine dell'attività, la Polizia ha denunciato la 56enne per truffa aggravata in concorso, con il conseguente sequestro di tutti i titoli e la documentazione contabile in suo possesso.

(ANSA).