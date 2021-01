Nucleare: Emiliano, ferma e netta contrarietà della Puglia

(ANSA) - BARI, 05 GEN - "Apprendiamo a 'cose fatte' e a distanza di anni dell'inclusione di alcuni comuni pugliesi e lucani tra i siti in cui stoccare residui radioattivi. È ferma e netta la contrarietà della Regione Puglia a questa opzione". Lo afferma il governatore Michele Emiliano precisando che "svolgeremo tutti gli approfondimenti tecnici del caso, geologici e ambientali, per motivare anche sotto questo aspetto l'incompatibilità di questa scelta irragionevole che contrasteremo in ogni sede".

"I nostri sforzi verso un modello di sviluppo improntato sulla tutela dell'ambiente e della salute - prosegue - sono noti a livello internazionale. Non si può imporre, ancora una volta, scelte che rimandano al passato più buio, quello dell'assenza della partecipazione, dell'umiliazione delle comunità, dell'oblio della storia e delle opportunità". (ANSA).