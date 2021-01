In ex Manifattura Tabacchi Bari nuova caserma carabinieri

(ANSA) - BARI, 04 GEN - Sono cominciati questa mattina i lavori per la realizzazione della nuova caserma dei carabinieri di Bari al piano terra della ex Manifattura Tabacchi, nel quartiere Libertà. "Con l'avvio di questo cantiere, manteniamo un impegno preso con l'intero quartiere, ad oggi sprovvisto di una caserma dei Carabinieri" ha detto il sindaco Antonio Decaro, che oggi ha fatto un sopralluogo. I lavori, che interessano una superficie complessiva di 520 mq, hanno un valore di 1 milione 200 mila euro e dureranno circa 6 mesi.

La struttura ospita già al piano superiore gli uffici di Porta Futuro 2 e a metà gennaio inizieranno i lavori preliminari per l'allestimento del cantiere per il Cnr. "Abbiamo sempre detto che avremmo lavorato per dare nuova vita e nuova funzione a tutte le ex grandi strutture abbandonate della città" ha aggiunto Decaro, spiegando che "in questo luogo, così suggestivo e così complesso, stiamo cercando di far coesistere l'innovazione, le nuove tecnologie, la ricerca, il lavoro e le start up attraverso un piano di riqualificazione fisica e sociale che dialoghi anche con il resto del quartiere. Per questo qui abbiamo voluto creare, anche simbolicamente, un presidio di sicurezza affidato ai carabinieri, con l'obiettivo di rendere tangibile la nuova vita di questo luogo che può e deve tornare ad essere un centro di vita e di lavoro per il quartiere Libertà e per l'intera città". (ANSA).