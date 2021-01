Discarica abusiva in ex deposito nettezza urbana, sequestro

(ANSA) - BARI, 04 GEN - La Guardia costiera di Bari ha sequestrato una discarica abusiva di rifiuti speciali e pericoli in un ex deposito mezzi, abbandonato, della nettezza urbana di Monopoli (Bari).

L'ispezione è stata eseguita dopo la denuncia di un'associazione ambientalista. Oltre ad accertare la presenza di rottami di vecchi bidoni per la raccolta dei rifiuti vicini al parcheggio di un supermercato, i militari hanno trovato altri rifiuti speciali e anche pericolosi: rottami ferrosi vari e plastici, diversi pneumatici di mezzi pesanti fuori uso, televisori, paraurti, vecchi bidoni, una cisterna metallica colma di olio esausto e rifiuti di vario genere. Gli accertamenti hanno consentito di risalire alla società proprietaria dell'area, estesa per circa 7mila metri quadrati, che è stata sottoposta a sequestro e di denunciare il legale rappresentante. (ANSA).