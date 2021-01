Infermiere dopo vaccino scrive su tuta proposta matrimonio

(ANSA) - BRINDISI, 02 GEN - E' un infermiere che ha lottato contro il Covid e che è stato fra i primi a vaccinarsi, un operatore sanitario del Brindisino che non ha perso la speranza.

E proprio il primo giorno del nuovo anno, Giuseppe Pungente, 32enne di Torre Santa Susanna che presta servizio all'ospedale di Ostuni, ha deciso di chiedere alla sua storica fidanzata di sposarlo con un post su facebook molto particolare: la fatidica domanda l'ha scritta a penna sulla tuta, "Carmelì, mi vuoi sposare?" con tanto di opzioni "sì" e "no" da barrare. La foto ha commosso in tanti. Carmen, la sua compagna, ha risposto di sì.

"Sono risultato tra i primi positivi al Covid, in prima linea nella lotta contro il virus e sempre fra i primi ad essere vacinato, ho maturato l'idea che la vita vera è fatta di piccole e semplici cose, come gli amici più cari, la famiglia d'origine e quella futura". Infine l'augurio per tutti: "un anno di rinascita". (ANSA).