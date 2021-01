Incidenti stradali:auto contro albero,un morto nel tarantino

(ANSA) - TARANTO, 02 GEN - Un uomo di 38 anni, Leonardo Mazza, di San Marzano di San Giuseppe (Taranto), ieri sera è morto in un incidente stradale avvenuto mentre percorreva la circonvallazione della cittadina, sulla strada per Francavilla Fontana (Brindisi). L'uomo era alla guida di un'Audi A4 che, per cause in corso di accertamento, è finita fuori strada schiantandosi contro un albero. All'arrivo dei soccorsi per il 38enne non c'era più nulla da fare. Il cadavere dell'uomo è stato recuperato grazie all'intervento dei Vigili del Fuoco. Sul posto anche il 118 e i carabinieri della stazione di San Marzano. (ANSA).